Трамп назвал криптовалюту «катастрофой»

Дональд Трамп назвал вложения в криптовалюту «потенциальной катастрофой». Своим мнением по поводу виртуальных денег бывший президент США поделился в интервью Fox Business.

Трамп отметил, что «не является поклонником» криптовалют и сам не инвестирует в биткоины или его аналоги. «Мне нравится валюта США», — признался Дональд Трамп в эфире программы Varney & Co. Он добавил, что вложения в криптовалюту «вредят американской экономике», и призвал граждан держать средства в долларах. По мнению Трампа, именно доллар должен стать «главной валютой мира», а криптовалюта «может оказаться фальшивкой».

Биткоин и другие криптовалюты никак не регулируются в финансовой системе США, и бывший глава государства высказывается против них не впервые. В июне он назвал биткоин «жульничеством», а эйфорию вокруг него — разрушительной для доллара.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена, наоборот, поддерживает криптобум. Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер признал необходимость регулирования торговли криптовалютами, иначе правительство рискует потерять доверие общества.

Не одобряют биткоин и жители Сальвадора, где с сентября криптовалюта станет официальным платежным средством. В конце августа в столице латиноамериканской страны вспыхнули протесты против виртуальной валюты, которые сделают «нестабильными» цены на товары и еще больше развяжут коррупцию.