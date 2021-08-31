Латиноамериканцы ополчились на биткоин

В конце августа в столице Сальвадора, городе Сан-Сальвадор, вспыхнули протесты — сотни недовольных граждан вышли на улицы, чтобы оспорить признание биткоина национальной валютой. Латиноамериканцы ополчились на правительство Сальвадора из-за страха, что внедрение криптовалюты поспособствует коррупции, пишет Business Insider.

«Мы знаем, что эта “монета” сильно колеблется. Ее курс меняется каждую секунду, и мы не можем его контролировать», — поделился протестующий представитель профсоюза работников Верховного суда. По сообщениям местных СМИ, противостояние биткоину совпало с более широкой мобилизацией пенсионеров, требующих увеличения выплат. Теперь эта категория граждан боится, что придется получать пенсию и в «нестабильной» криптовалюте.

Эксперты предполагают, что протестные настроения в Сальвадоре в том числе вызваны страхом перед неизвестностью. Как показал опрос научного издания Disruptiva, 30 процентов населения страны понятия не имеют, что такое биткоин, а более половины респондентов назвали решение правительства «совершенно неправильным».

Сейчас в Сальвадоре официальным платежным средством является доллар США, но с 7 сентября статус легального финансового инструмента получит и биткоин — соответствующий закон был принят в Конгрессом в начале июня. По словам президента Найиба Букеле, эта мера поможет создать в стране рабочие места и сделает финансовые вложения доступнее для многих граждан.

Однако представителям Международного валютного фонда признание биткоина официальной валютой показалось ненадежным. Они предупредили, что государство рискует получить нестабильные внутренние цены. Кроме того, станет сложнее бороться с отмыванием денег и достичь углеродной нейтральности.