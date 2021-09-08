Украина узаконила криптовалюту

Верховная Рада Украины приняла законопроект «О виртуальных активах», который узаконит криптовалюту и виртуальную гривну.

Законопроект о ее легальном использовании для расчетных операций поддержали 276 депутатов, шесть проголосовали против, 71 депутат воздержался. Документ регулирует оборот виртуальных активов в стране, что дает возможность участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с доходов от «крипты», а также получать юридическую защиту в судах при нарушении прав.

Целью закона является комплексное регулирование отношений, возникающих при обращении и заключении сделок с цифровой валютой, а также обеспечение единого подхода к организации торговли криптовалютой, сказано в Telegram-канале Рады.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страна не готова признать биткоин, потому что повода для этого нет. Он добавил, что приравнивание криптовалюты к обычным деньгам не сможет принести экономике ничего, кроме вреда.

Первой страной в мире, которая признала биткоин, стал Сальвадор. Соответствующий закон там вступил в силу 7 сентября. Теперь криптовалютой можно будет расплачиваться наряду с долларами.