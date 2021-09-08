Сальвадор взбунтовался после принятия биткоина

Несогласные с признанием биткоина официальным платежным средством вышли на акцию протеста в столице Сальвадора. Люди взбунтовались из-за рисков финансовой нестабильности и возможных незаконных транзакций. Об этом сообщает «Би-би-си».

Более тысячи протестующих собрались у здания Верховного суда в Сан-Сальвадоре после вступления в силу закона о признании биткоина национальной валютой. В знак несогласия сальвадорцы жгли шины и запускали фейерверки. «Закон о биткоине был одобрен в парламенте без каких-либо дебатов. На его принятие ушло всего около пяти часов», — заявил оппозиционный политик Джонни Райт Сол, который выступил против признания криптовалюты.

Сальвадор стал первой в мире страной, которая приняла биткоин в качестве официального платежного средства. За день до вступления в силу закона о принятии биткоина его стоимость поднялась до рекордных с мая 52 тысяч долларов благодаря поддержке «диванных» инвесторов из Reddit и Twitter, которые начали скупать биткоин. В день официального принятия закона 7 сентября курс биткоина опустился до 46,8 тысячи долларов, а к 8 сентября упал до 43 тысяч долларов. На этом фоне Сальвадор — одна из беднейших стран Латинской Америки — потеряла 3 миллиона долларов, по словам Сола.

Сальвадорцы опасаются, что помимо такой финансовой нестабильности вырастет количество незаконных криптовалютных транзакций. «Государство поддерживает платежи в биткоинах и принимает на себя риск, но в конце концов все налогоплательщики — это государство», — заявил Сол. В то же время правительство Сальвадора обращает внимание на положительные стороны принятия биткоина.

Президент Сальвадора Найиб Букеле считает, что признание биткоина официальным платежным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют почти четверть (24 процента, или 6 миллиардов долларов) ВВП Сальвадора, но при переводах облагаются комиссией. Предполагается, что биткоин может сэкономить стране от 170 до 400 миллионов долларов в год на комиссии за транзакции средств из-за границы. «Мы должны сломать парадигмы прошлого. Сальвадор имеет право продвигаться к странам первого мира», — написал в своем Twitter Букеле. Для стимулирования принятия новой валюты правительство планирует выделить сальвадорцам по 30 долларов в биткоинах. Сальвадор купил в общей сложности 550 биткоинов.