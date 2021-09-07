Курс биткоина рухнул до 46 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:19 по московскому времени курс самой популярной криптовалюты опустился до 46,8 тысячи долларов (минус 9,26 процента). До этого, 6 августа, стоимость биткоина поднялась до 52 тысяч долларов на фоне новостей из Сальвадора. Страна, ставшая первой в мире, которая признала биткоин в качестве законного платежного средства, начала закупать криптовалюту.

В знак поддержки Сальвадора пользователи Twitter и Reddit начали скупать биткоины. Они устроили акцию, в рамках которой предлагается потратить 30 долларов на покупку небольшой доли биткоина.

Проблемой для республики оказалась позиция Всемирного банка, который отказался содействовать в распространении биткоина. Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что столкнулся с «макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами» в связи с переходом Сальвадора на биткоин.