Курс доллара вырос

Курс доллара по отношению к рублю вырос на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 24 сентября. По состоянию на 10:02 он составляет 73,02 рубля (плюс 0,19 рубля), курс евро — 85,70 рубля (плюс 0,19 рубля)

Индекс Мосбиржи упал на 0,25 процента до 4042,53 пункта, индекс РТС — на 0,59 процента до 1742,89 пункта.

Ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent продолжают дорожать и теперь стоят 77,38 доллара за баррель (плюс 0,17 процента). Нефть марки WTI подорожала на 0,23 процента до 73,44 доллара.

Ранее экономисты прогнозировали ослабление рубля в ближайшей перспективе. На данный момент валюта имеет достаточный потенциал для укрепления своих позиции, однако после этого начнет дешеветь. Ожидается, что рубль перейдет к плавному постепенному ослаблению с конца 2022 года.