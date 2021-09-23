Названа главная угроза рублю

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган назвал «Российской газете» главную угрозу для рубля. По его мнению, ею является возможность нового витка финансового кризиса, из-за которого последует серьезное ослабление российской валюты.

«Де-факто рубль сейчас укрепляется по двум причинам — подъем цен на нефтегазовые продукты и рост рынков в целом. Ситуация с газом в Европе подталкивает вверх российские фондовые индексы. А это, в свою очередь, стимулирует инвесторов вкладываться в Россию, подкрепляя это ростом ключевой ставки и, как следствие, доходности ОФЗ», — сказал экономист.

Он считает, что политические угрозы временно отошли на второй план из-за проблем в Китае и газового кризиса в Европе. Так что основную угрозу для рубля сейчас представляет комплекс событий, который по итогу может привести к новому витку финансового кризиса. При таких условиях есть вероятность, что российская валюта ослабнет до 80 рублей за доллар и 100 — за евро, отметил Коган.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич спрогнозировал ослабление рубля. По его словам, валюта на данный момент имеет достаточный потенциал, чтобы укрепить свои позиции, однако, исходя из его прогнозов, после этого должно наступить ее постепенное ослабление.