Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов в четверг, 23 сентября. Индекс Московской биржи вырос на 0,52 процента до 4052,14 пункта, индекс РТС — на 0,34 процента до 1753,21 пункта.

На 18:40 московского времени курс доллара составлял 72,79 рубля (минус 0,3 процента), курс евро сохранил свои позиции — 85,46 рубля (плюс 0,03 процента). Ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent торговались по 77,2 доллара за баррель (плюс 1,33 процента), нефть марки WTI стоила 73,44 доллара (плюс 1,68 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» стали «Магнит», чьи акции подорожали на 5,04 процента до 5940,5 рубля за штуку, Fix Price Group — плюс 2,28 процента до 623,90 рубля и «Роснефть» — плюс 1,37 процента до 595 рублей. Ценные бумаги продуктового ретейлера показали значительный рост, несмотря на то что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Московской области обязала его и сеть супермаркетов «Пятерочка» снизить цены на некоторые продукты. Аутсайдерами дня среди наиболее ценных бумаг Мосбиржи оказались «ФосАгро» — минус 3,21 процента до 4980 рублей за штуку, «Полиметалл» — минус 2,21 процента до 1307,3 рубля и «Полюс» — минус 1,7 процента до 12518,5 рубля.

Курс турецкой лиры 23 сентября обновил исторический минимум по отношению к доллару после решения Центробанка (ЦБ) понизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов с 19 до 18 процентов. Решение по ставке выглядит нелогичным на фоне стремительно растущей инфляции в Турции — по итогам июля она выросла до 19,25 процента. При этом действия ЦБ объяснимы, учитывая, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — открытый сторонник снижения ключевой ставки. За последние два года он уволил трех председателей Центробанка, выступавших за увеличение ставки ради снижения инфляции.

Правительство России договорилось с металлургическими компаниями и производителями удобрений о схеме повышения налогов. Сборы на дивиденды отложат до 2023 года для подготовки. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду составит 4,8 процента, акциз на жидкую сталь — 2,7 процента. Ставка налога на прибыль вырастет с 20 до 25-30 процентов для горнодобывающих компаний, которые в последние пять лет предпочитали направлять заработанное на дивиденды, а не на инвестиции. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал соглашение компромиссным.