Власти договорились о повышении налогов с «нахлобучившей» государство отраслью

Российские власти пришли к компромиссу с представителями металлургической промышленности, обвиненной правительством в «нахлобучивании» государства, и производителями удобрений насчет схемы повышения налогов. Об этом «Интерфаксу» сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Уже договорились», — заявил глава Минфина, отвечая на вопрос о сроках заключения соглашения. На переговорах также присутствовали премьер-министр России Михаил Мишустин и члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава РСПП Александр Шохин рассказал, что налог на дивиденды решили снять с повестки минимум до 2023 года для доработки.

Ставка акциза на жидкую сталь составит 2,7 процента, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду — 4,8 процента. Ставка налога на прибыль вырастет с 20 до 25-30 процентов для горнодобывающих компаний, которые в последние пять лет платили больше дивидендов, чем инвестировали. Новый налог будет действовать три года.

В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил компании металлургической отрасли в «нахлобучивании» государства из-за роста цен на внутреннем рынке. По оценкам Белоусова, федеральный бюджет недополучил около 100 миллиардов рублей. В качестве компенсации правительство ввело экспортные пошлины на вывоз сырья с 1 августа по 31 декабря 2021 года.

Позже власти вновь решили собрать деньги с металлургических компаний, но уже через повышение налогов. В конце сентября сообщалось, что правительство планирует повысить НДПИ и налог на прибыль для металлургов и производителей удобрений, а также ввести акциз на сталь. Под последний налог могут попасть производители труб. Эксперты считают, что все три сбора обойдутся черной металлургии в 6-8 процентов от прибыли до вычета налогов (EBITDA) в год.