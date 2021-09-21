Для «нахлобучившей» государство отрасли придумали новый сбор

Министерство финансов России решило обложить акцизом металлургические компании и производителей удобрений. Об этом говорится в законопроекте ведомства, с которым удалось ознакомиться РБК. При этом документ не отменяет ранее названных планов о повышении других налогов для отрасли, которую ранее обвинили в «нахлобучивании» государства.

Согласно законопроекту, на сталь введут акциз в размере трех процентов от экспортной цены слябов (стальных заготовок) в российских портах, если она выше 300 долларов на тонну. Под новый налог могут попасть производители труб. Также документ предусматривает повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на прибыль.

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Размер НДПИ для производителей коксующего угля составит 1,5 процента, для производителей железной руды — 5,5 процента от рыночной стоимости сырья. Для производителей удобрений НДПИ вырастет в 2,5 раза до 8,75 процента, хотя изначально планировалось повышение до 6 процентов. Компании, добывающие никель, медь и металлы платиновой группы, станут платить 730 рублей за каждую тонну добытой руды и 6 процентов к цене металла на мировом рынке. Налог на прибыль вырастет только для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали.

Отрасль не ожидала такого развития событий, считает аналитик ИБ «Синара» Дмитрий Смолин. По его словам, рынок рассчитывал на один из трех вариантов — либо повышение НДПИ, либо рост налога на прибыль, либо увеличение двух сборов сразу. Все три сбора обойдутся черной металлургии в 6-8 процентов от прибыли до вычета налогов (EBITDA) в 2022 году, считает Смолин.

В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургические компании в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей из-за роста цен на внутреннем рынке. Правительство ввело экспортные пошлины на вывоз сырья с 1 августа по 31 декабря 2021 года, чтобы компенсировать потери бюджета.

О планах правительства повысить НДПИ для металлургов стало известно в конце августа. В ответ они предложили поднять им налог на прибыль, чтобы продолжить инвестировать в сложные проекты с небольшим содержанием полезных ископаемых. В ходе переговоров в середине сентября Минфин также решил увеличить налог на прибыль. На фоне планов правительства акции российских металлургических компаний подешевели на несколько процентов.