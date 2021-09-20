Акции металлургов упали в ожидании повышения налогов

Акции российских металлургических компаний упали в ходе торгов 20 сентября на фоне обсуждения вариантов повышения налогов на отрасль, свидетельствуют данные Московской биржи. Больше всех пострадал «Русал», чьи акции к 11:45 упали на 2,28 процента до 70,6 рубля за шутку.

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) подешевели на 1,68 процента до 93,5 рубля за штуку, Магнитогорского металлургического комбината (ММК) — на 1,51 процента до 72,9 рубля, Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) — на 1,6 процента до 217,56 рубля, «Северстали» — на 1,39 процента до 1548,8 рубля, «Норильского никеля» — на 0,98 процента до 23020 рубля.

В конце августа стало известно о планах правительства повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической промышленности. В ответ металлурги предложили поднять им налог на прибыль, поскольку иначе им станет невыгодно инвестировать в сложные проекты с небольшим содержанием полезных ископаемых.

По последним данным, в ходе четырехдневных переговоров в середине сентября стороны в целом договорились о вариантах повышения сборов. Власти планируют повысить сразу два налога — НДПИ, который вырастет для всех, и на прибыль — его увеличат компаниям, выплачивающим дивиденды в ущерб капитальным вложениям. Размер ставок обсуждается. Теперь НДПИ будет зависеть от мировых цен на сырье, а не от его себестоимости при добыче, как сейчас.

В этом году власти уже ужесточали финансовые правила для металлургических компаний. В конце мая вице-премьер Андрей Белоусов обвинил их в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей из-за роста цен на внутреннем рынке. В результате правительство ввело экспортные пошлины на вывоз сырья с 1 августа по 31 декабря 2021 года.