Российским металлургам решили повысить сразу два налога вместо одного

После четырех дней переговоров российских металлургов с правительством стороны в целом пришли к соглашению по поводу повышения налогов. Об этом со ссылкой на четырех участников заседания пишут «Ведомости». По словам одного из них, удалось добиться значительного сближения позиций.

Российские власти в мае объявили, что металлургам придется пожертвовать частью сверхдоходов в бюджет. Однако если бизнес хотел бы сделать это через повышение налога на прибыль, то в правительстве склонялись к идее увеличения ставок режима налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Материалы по теме Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет? Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

В результате решено повысить сразу два налога. Помимо уплаты повышенного НДПИ, увеличенный налог на прибыль будут платить те компании, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям.

Конкретные ставки НДПИ и дифференцированного налога пока обсуждаются. Первый вице-премьер Андрей Белоусов рекомендовал компаниям максимально проработать свои предложения по всем нюансам. Собеседники издания отметили, что, согласно их впечатлениям, окончательное решение будет приниматься на «политическом уровне».

Главной идеей новой версии НДПИ стала привязка к мировым ценам на сырьё, а не к себестоимости тонны добытого, как сейчас. Это означает, что ставка будет плавающей — расти в период высоких цен и падать в период низких.

Что касается налога на прибыль, то власти в первую очередь хотят остановить вывод капитала из частных компаний. Для государственных компаний могут сделать исключение, чтобы они были в состоянии выплачивать средства в бюджет.

Атаку на металлургов Белоусов анонсировал словами о том, что отрасль «нахлобучила» государство на 100 миллиардов рублей из-за роста цен на внутреннем рынке. Чиновник пообещал, что тем или иным образом бизнесмены деньги вернут. С 1 августа были введены таможенные пошлины на вывоз сырья в период до 31 декабря 2021 года.