Российским рыбакам повысят налоги

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала идею Минсельхоза повысить ставки сбора за пользование водными биоресурсами, сообщают «Ведомости». В кабмине ожидают увеличения поступлений от налога в бюджет на 20 процентов.

Согласно законопроекту, стоимость тонны выловленного минтая в Охотском море вырастет с 3,5 тысячи до 4,3 тысячи рублей, горбуши — с 3,5 тысячи до 7,9 тысячи рублей, камчатского краба — с 35 тысяч до 80 тысяч рублей. Также планируется ежегодная индексация ставки. Льготы для градо- и поселкообразующих предприятий в размере 15 процентов от ставки сбора сохранят до 2025 года. Часть компаний смогут по-прежнему рассчитывать на налоговый вычет в размере 85 процентов от ставки.

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Поправки в Налоговый кодекс увеличат поступления в бюджет от сбора за пользование водными биоресурсами в 10 раз — с 2,2 миллиарда до 21 миллиарда рублей. Налоги рыбной отрасли в целом вырастут на 20 процентов, до 89 миллиардов рублей.

В Росрыболовстве считают, что изменения необходимы, поскольку ставки не пересматривались с 2008 года. Налоги остаются на прежнем уровне 13 лет, хотя за это время отпускные и розничные цены выросли. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев согласен с идеей ведомства, но считает, что некоторые нормы необходимо доработать. По его мнению, использование коэффициента-дефлятора при индексации не учитывает реальную динамику цен на водные биоресурсы, что может привести к необоснованному увеличению налоговой нагрузки.

В середине сентября сообщалось о планах Минфина увеличить налог на прибыль на 5-10 процентных пунктов. Повышение ставки до 25-30 процентов затронет компании, которые за последние пять лет платили больше дивидендов, чем инвестировали.