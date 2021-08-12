Сотрудник ФНС платил налоги за россиян

В Подмосковье сотрудник Федеральной налоговой службы платил налоги за других граждан

Сотрудник Федеральной налоговой службы (ФНС) в Подмосковье платил налоги за других граждан. Об этом сообщает ЭСМИ «Закония» в своем Facebook.

Налоговый чиновник платил незначительные суммы — от нескольких копеек до ста рублей. Как отметил сам сотрудник, сложнее и дольше взыскать с людей мелкие долги, которые возникают технически или после округления пеней.

В ФНС коллеги часто жаловались на мужчину из-за того, что его показатели отличались от остальных работников. Во время служебной проверки на действия россиянина обратили внимание. Сейчас его деятельность проверяют.

Ранее ФНС захотела модернизировать существующий институт единого налогового платежа, который сейчас позволяет гражданам оплачивать налоги одной выплатой. В ведомстве предложили платить налоги по-новому бизнесу — сейчас такая возможность есть только у физических лиц.