Россия
 
Последние новости
Названа предварительная причина падения Ми-8 на Камчатке
Пашинян заявил о готовности возобновить мирные переговоры с Азербайджаном
Белла Хадид снялась в бикини во время отдыха и порадовала фанатов
Мужчина запретил девушке уходить с кухни во время готовки и был пристыжен
Россия направит Таджикистану более миллиона долларов для защиты границы
Умер руководивший Красноярском 15 лет политик
Спасшийся после крушения Ми-8 россиянин с трудом рассказал о случившемся
В России запланировали выпустить десятки тысяч отечественных электрокаров
Чиновник назвал жалующихся на смог от пожаров россиян «ноющей кучей дерьма»
Названы города России с самыми странными названиями
Новости партнеров
Прослушать новость

Сотрудник ФНС платил налоги за россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
В Подмосковье сотрудник Федеральной налоговой службы платил налоги за других граждан

Сотрудник Федеральной налоговой службы (ФНС) в Подмосковье платил налоги за других граждан. Об этом сообщает ЭСМИ «Закония» в своем Facebook.

Налоговый чиновник платил незначительные суммы — от нескольких копеек до ста рублей. Как отметил сам сотрудник, сложнее и дольше взыскать с людей мелкие долги, которые возникают технически или после округления пеней.

Как Россия влюбилась в «Тату» и оглохла от певца с жабрами
Читать

В ФНС коллеги часто жаловались на мужчину из-за того, что его показатели отличались от остальных работников. Во время служебной проверки на действия россиянина обратили внимание. Сейчас его деятельность проверяют.

Ранее ФНС захотела модернизировать существующий институт единого налогового платежа, который сейчас позволяет гражданам оплачивать налоги одной выплатой. В ведомстве предложили платить налоги по-новому бизнесу — сейчас такая возможность есть только у физических лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России предложат платить налоги по-новому
В России за долги по налогам начнут «арестовывать» недвижимость и автомобили
Эксперт оценил инициативу Минфина и ФНС о наказании компаний из-за налогов