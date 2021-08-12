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ФНС отреагировала на сообщения о платившем налоги за россиян сотруднике

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
ФНС назвала недостоверной информацию о сотруднике, платившем налоги за других граждан

Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) отреагировали на сообщения о сотруднике подмосковного ведомства, платившем налоги за других граждан. Как сообщает РБК в своем Telegram-канале, эта информация является недостоверной.

В ФНС также заявили, что в управлении службы по Московской области и подведомственных территориальных налоговых органах служебные проверки по основаниям, которые ранее указывались в ряде СМИ, не проводятся.

Ранее сообщалось, что сотрудник налоговой службы в Подмосковье платил незначительные суммы за россиян. По его словам, взыскивать с людей мелкие долги, которые возникают технически или после округления пеней, сложнее и дольше.

Уточнялось, что на мужчину часто жаловались коллеги — его показатели отличались от остальных работников.

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Предыстория: Сотрудник ФНС платил налоги за россиян
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