Фондовый рынок Монголии оказался самым доходным в мире

Лидером роста в 2021 году стал фондовый рынок Монголии. Как сообщает Bloomberg, он обогнал американские, европейские и азиатские рынки.

Индекс MSE Top 20, который отслеживает динамику 20 самых крупных компаний Монголии — самой малонаселенной стране в мире — с начала года вырос почти на 130 процентов. На сегодняшний день это лучший показатель среди основных индексов акций, отмечает агентство. Такой скачок Bloomberg сравнивает со взрывным ростом криптовалюты и акций GameStop во время пандемии коронавируса.

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Однако аналитики считают, что у Монгольской биржи большие перспективы. «У монгольского рынка акций есть потенциал роста до неба, потому что он растет с очень низкой базы», — считает вице-президент по развитию бизнеса Erdene Resource Development, канадской компании, которая занимается разведкой золота и меди в стране, Билгуун Анхбаяр.

Одной из причин роста рынка агентство называет активное восстановление экономики Монголии: в первом полугодии 2021-го ВВП страны вырос на 65,3 процента. Во многом это объясняется соседством Китая и экспортом в соседнюю страну сырьевых товаров, в особенности меди и угля.

С другой стороны, полагают некоторые аналитики, резкий скачок может быть признаком пузыря. Брокер Mongolia International Capital Corp Ангараг Бьямбаджав предположил, что ралли связано с избытком наличных денег у местных жителей после правительственных стимулов для смягчения удара от пандемии и, следовательно, может быть недолговечным.« Рынок обязательно исправится. На самом деле мы думаем, что это уже началось», — прокомментировал он.

Это не первый раз, когда акции Монголии показывают такие хорошие результаты. Контрольный показатель MSE Top 20 вырос на 400 процентов в 2007 году, а затем еще на 138 процентов в 2010-м. Но одновременно с этим монгольский фондовый рынок фиксировал несколько убыточных лет подряд с 2012 по 2016 год.