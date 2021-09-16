Курс доллара вырос в начале торговой сессии Мосбиржи на 18 копеек

Курс доллара вырос в начале основной торговой сессии Московской биржи в четверг, 16 сентября, вырос на 12 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 10:12 по московскому времени он стоит 72,41 рубля. Курс евро упал до 85,39 рубля.

Индекс Московской биржи вырос на 0,05 процента, до 4067,41 пункта, индекс РТС — на 0,08 процента, до 1768,15 пункта.

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи в начале торговой сессии стали «Магнит» (+1,58 процента), «Татнефть» (+0,89 процента) и «Роснефть» (+0,86 процента), аутсайдерами — «Новатэк» (-1,45 процента), Polymetal (-1,11 процента) и «Норникель» (-0,76 процента).

15 сентября индекс Мосбиржи установил сразу два рекорда — рекорд закрытия (4065,53 пункта) и новый исторический максимум в течение дня (4081,98 пункта). Российский фондовый рынок укрепился благодаря росту нефтяных и газовых котировок. Накануне стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent превысила 75 долларов впервые со 2 августа.

Основная сессия на Московской бирже длится с 10:00 до 18:50. Весной 2021 года стала доступна утренняя сессия с 7 до 10 утра. Также доступна вечерняя торговая сессия с 19:00 до 23:50.