Цена нефти превысила 75 долларов

Стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent достигла 75,10 доллара за баррель, превысив отметку в 75 долларов впервые со 2 августа. По данным торгов на 16:37, фьючерсы стоят 75,39 доллара.

Ранее Китай, крупнейший импортер нефти в мире, объявил о проведении первого в своей истории публичного аукциона по продаже сырья из стратегического резерва. Власти планируют в сентябре реализовать между местными НПЗ около 7,3 миллиона баррелей, чтобы сдержать рос цен на топливо. Перед этим по такому же пути пошли США и Индия.

В середине сентября Роснедра заявили, что рентабельных запасов нефти России при нынешних технологиях извлечения хватит не более чем на 21 год. Самым перспективным регионом для разведки запасов нефти остается Западная Сибирь. Разработка месторождений в Восточной Сибири пока невыгодна из-за слабой инфраструктуры.