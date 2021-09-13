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Польша вслед за Белоруссией затормозила прокачку российской нефти

Польша ограничила прием нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба»
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Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

С 11 по 14 сентября Польша ограничила прием нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. Прокачку российской нефти оператор польского участка затормозил из-за заполненности хранилища нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Германии.

«С 11 по 14 сентября введено ограничение на прием по северной ветке магистрального нефтепровода "Дружба" на Адамовой Заставе польской стороной из-за полностью заполненного хранилища НПЗ Шведт», — сказал он.

Решение об ограничении приема в Польше последовало за аналогичными действиями Белоруссии. 9 сентября Демин сообщал, что прокачку по «Дружбе» останавливал «Белнефтехим», поводом стал прием нефти по трубопроводу Одесса — Броды. Речь шла о южном направлении нефтепровода в направлении Словакии и Венгрии.

Поставки по этой ветке «Дружбы» белорусская сторона останавливает уже не впервые: на три дня ее прекращали в январе ради реверсной прокачки нефти из Одессы. В июне Белоруссия прекращала прокачку по «Дружбе» на 96 часов для проведения технических работ.

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