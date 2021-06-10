Польша прокомментировала остановку поставок российской нефти

Решение Белоруссии остановить прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» не имеет никакого политического подтекста. Так ситуацию прокомментировал уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает РИА Новости.

По его словам, «поднявшийся крик» об ответных действиях Минска не имеет под собой оснований. Речь идет о технологическом перерыве для обслуживания нефтепровода, который был запланирован заранее и продлится 96 часов.

Об остановке прокачки нефти по «Дружбе» стало известно накануне. Советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин рассказал, что она начнется в полдень 9 июня.

Поводом для поиска политической подоплеки события стало резкое ухудшение и без того тяжелых отношений Белоруссии и Польши. Из-за инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair в Минске польские власти запретили белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве. Позднее такое же решение приняло руководство ЕС.

Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании аннулировал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, с помощью которого Варшава рассчитывала отказаться от газа из России. В этом решении, предположило польское руководство, есть не только забота об экологии, но и чьи-то интересы. Тем не менее в Варшаве ожидают, что проект будет завершен в срок.