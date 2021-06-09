Белоруссия остановила прокачку нефти в Польшу

Прокачка российской нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба» остановлена на четыре дня из-за проведения регламентных работ на белорусском участке. Об этом заявил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, «Гомельтранснефть» начнет работы в полдень 9 июня, а завершит через 96 часов. Никаких дополнительных подробностей Демин не сообщил.

В первой половине прошлого года Минск на фоне конфликта с Москвой из-за нового нефтяного контракта обсуждал с Варшавой реверсивные поставки по «Дружбе» из Польши. Предметные разговоры на эту тему прекратились после того, как Россия и Белоруссия договорились о ценах на нефть.

После президентских выборов отношения Минска и Варшавы резко ухудшились. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил соседнее государство в финансировании протестов и желании захватить часть территории республики.

В мае белорусские власти посадили в Минске самолет европейской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин и Вильнюс, которым летел оппозиционер Роман Протасевич. Европейские страны посчитали инцидент захватом лайнера, и через неделю Польша запретила белорусским авиаперевозчикам полеты в своем воздушном пространстве.

Одновременно руководство Евросоюза обсуждает введение секторальных санкций в отношении экономики Белоруссии. В том числе они могут коснуться нефтепереработки и калийной отрасли.

Ранее сообщалось, что Белоруссия получила второй транш кредита в размере 500 миллионов долларов, первый был передан действующему руководству страны в декабре.