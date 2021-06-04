Польша увидела чьи-то интересы в запрете проекта для отказа от российского газа

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что за отзывом датских властей разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, с помощью которого страна хочет отказаться от газа из России, могут стоять чьи-то интересы. Об этом со ссылкой на «Польское радио» сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что, возможно, дело не только в экологии, и Варшава постарается как можно быстрее решить этот вопрос и завершить проект, который реализуется в интересах республики и всей Европы. По словам Пшидача, нынешний запрет касается только фрагмента газопровода на территории Дании, остальные участки строить можно.

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Разрешение на работы в датских водах было получено в июле 2019 года, но 31 мая 2021-го Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании аннулировал его. Регулятор увидел угрозу для соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которых защищает приложение Четвертой европейской директивы об охране природных мест обитания.

В связи с этими обстоятельствами датский оператор транспортной системы Energinet, выступающий партнером польского оператора Gas System в строительстве, готовит план временной остановки работ для получения разрешения.

Меморандум о строительстве Baltic Pipe, с помощью которого Варшава хочет получать норвежский газ, Польша и Дания подписали несколько лет назад. Заработать газопровод должен в 2022 году, в тот же год истечет срок российского контракта. Власти Польши неоднократно заявляли, что продлевать его не будут, а обойдутся норвежским газом и закупкой сжиженного природного газа. Более того, Варшава рассчитывала сама продавать газ на Украину.

Gaz System ранее сообщал, что прокладка морского участка Baltic Pipe начнется этим летом. Три судна должны были уложить 274 километра труб. На сколько задержится проект после решения датских властей, неизвестно.