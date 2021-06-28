Оценена возможность появления «грязной» нефти в «Дружбе»

В «Транснефти» оценили возможность повторного появления грязной нефти в магистральном нефтепроводе «Дружба». Повторение ситуации 2019 года в компании посчитали невозможным, передает ТАСС.

«Невозможно, потому что все некондиционную нефть мы уже локализовали», — заверил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

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Загрязнение российской экспортной нефти произошло в апреле 2019 года. Топливо доставлялось в Европу по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии. Правительство признало ответственность российских нефтяных и транспортных компаний, однако заявляло, что выплаты пострадавшим не превысят 100 миллионов долларов.

К осени прошлого года компенсацию получили покупатели из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме них претензии предъявляла и Белоруссия: Минск объявил, что загрязненная нефть нанесла ущерб трубопроводу и негативно сказалась на работе местных нефтеперерабатывающих заводов, оценив потери в 61 миллион долларов.

Весной 2021-го «Транснефть» признала, что вопрос о компенсации ущерба с компаниями PKN Orlen, Shell и другими еще далек от урегулирования.