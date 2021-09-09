Белоруссия остановила прокачку российской нефти в Европу

Прокачка российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» приостановлена до 13 сентября. Поводом для таких действий «Белнефтехима» стал прием нефти по трубопроводу Одесса — Броды. Об этом со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина сообщает ТАСС.

Это уже не первая в текущем году остановка южной ветки «Дружбы», идущей в направлении на Будковице и Фенешлитке. Например, в январе прокачка останавливалась на три дня ради реверсной прокачки нефти из Одессы.

В конце прошлого года «Белнефтехим» заключил контракт с азербайджанской государственной компаний SOCAR Trading на поставку сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Срок соглашения составил один год с возможностью продления. Прокачка нефти идет через порты Одессы.