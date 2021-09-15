Китай решил распродать нефть из стратегических запасов

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, решил провести первый в своей истории публичный аукцион по продаже сырья из стратегического резерва. Власти планируют в сентябре реализовать около 7,3 миллиона баррелей китайским НПЗ, чтобы сдержать рос цен на топливо, пишет «Коммерсантъ».

Аукцион пройдет 24 сентября, в нем смогут участвовать только китайские компании. Будет предложена нефть сортов Qatar Marine, Forties, Oman, Murban и Upper Zakum, закупленных в хранилища в апреле-мае прошлого года. Тогда котировки опускались ниже 20 долларов за баррель.

Не только Китай идет по такому пути. США и Индия тоже пытаются продать дешевую нефть из своих запасов, купленную весной 2020 года. В КНР считают текущие цены на нефть высокими и пытаются ускорить процесс их снижения, отмечают эксперты. Однако они подчеркивают, что такой шаг вряд ли окажет на рынок большое влияние.

Китай с января по август импортировал 346,36 миллиона тонн нефти, что на 5,7 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем нефтедобычи китайских компаний за восемь месяцев увеличился на 2,4 процента.

В июне китайский нефтегигант CNPC обнаружил крупнейшее в стране нефтяное месторождение, объем которого равен миллиарду тонн. Эксперты предполагают, что разработка месторождения остановит усугубление зависимости Китая от импортной нефти. На данный момент доля импорта в нефтеобеспечении Китая достигает около 70 процентов.