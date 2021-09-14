Рубль вновь стал одной из самых популярных валют в мире

SWIFT: рубль впервые с 2016 года попал в топ-20 валют в мире с долей 0,18 процента

Рубль по итогам июля впервые с 2016 вновь стал одной из 20 самых популярных валют в мире с долей 0,18 процента в международных расчетах. Об этом говорится в данных системы межбанковских переводов SWIFT, передаетРИА Новости.

В прошлый раз, и так же на 20 месте российская валюта фигурировала в этом рейтинге в декабре 2016 года с долей в 0,26 процента. В июле 2021-го на первом месте оказался американский доллар (39,38 процента), на втором месте — евро (38,43 процента). Тройку лидеров с показателем 5,99 процента замкнул британский фунт стерлингов. В топ-5 также вошли японская йена (2,74 процента) и китайский юань (2,19 процента).

Как пояснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами. Также на фоне отказа многих стран от доллара его процентное содержание уменьшается в общем объеме международных платежей, высвобождая место для других валют.

Исходя из небольшой доли рубля в международных расчетах, ожидается, что даже незначительное изменение показателя более «тяжеловесных» валют может сильно повлиять на место рубля в рейтинге. «Тем не менее, вряд ли в обозримом будущем доллар и евро существенно сократят свое участие в глобальных транзакциях», — заключил эксперт.

В июле эксперты издания The Economist назвали российский рубль одной из самых недооцененных валют мира, исходя из «индекса бигмака», в котором на основании стоимости бургера в ресторанах McDonald's в разных странах оценивается реальный курс местных валют.