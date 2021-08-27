Россиянам раскрыли способ выгодно вложить 10 тысяч рублей

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм» раскрыл способ, как россиянам выгодно вложить 10 тысяч рублей.

Эксперт заявил, что к инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как если бы это было 10 миллионов рублей. «Всегда надо помнить, что инвестиции — это не лотерея. Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками», — сказал предприниматель.

По его словам, минимальное, на что «можно пойти» — это депозит в банке. При этом необходимо убедиться, что выбранный банк предлагает покрывающий реальную инфляцию процент.

При выборе инструмента для инвестиций, то следует исходить из того, как долго эту сумму можно не использовать. Если необходимость забрать деньги может появиться в любой момент, то инвестиции в акции не подойдут, поскольку часто приходится очень долго ждать доходности, а необходимость продать в неподходящий момент может принести убытки.

Главное правило любого инвестора — делить портфель на несколько частей. По словам специалиста, даже если одна из них принесет убыток, так можно не потерять капитал целиком.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал способ разбогатеть, который подойдет каждому. По его словам, фондовые рынки позволяют повысить финансовое благосостояние не только инвесторам, но и спекулянтам.