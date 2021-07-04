Россиянам назвали минимальную сумму для торговли на бирже

Аналитик ФГ "ФИНАМ" Юлия Афанасьева назвала россиянам минимальную сумму для торговли на бирже. По ее словам, это может быть даже одна тысяча рублей, на которую можно приобрести облигации, акции, Exchange Traded Fund (ЕТF), то есть биржевые фонды, однако минимальную сумму для открытия счета назначает брокер, и в среднем она составляет около 30 тысяч рублей, передает агентство «Прайм».

«Если вы хотите инвестировать больше, то помните, что сумма должна быть тщательно взвешена и рациональна с точки зрения вашего финансового плана, свободная на несколько лет и комфортная для вас», — объяснила эксперт.

Афанасьева порекомендовала проанализировать текущие доходы и расходы, а также объем будущих инвестиций, чтобы оценить допустимые риски и выбрать правильные инструменты. Она также предупредила, что поначалу разобраться в биржевых тонкостях непросто, поэтому начинать стоит с акций узнаваемых компаний.

Эксперт добавила, что необходимо собрать качественный и сбалансированный портфель, однако для выбора таких стратегий требуется опыт. Она порекомендовала обратить внимание на индексное инвестирование, оно не требует сбора отдельных акций, а предполагает комплекс ценных бумаг. По словам аналитика, даже если одни из них упадут в цене, другие покроют расходы.

Афанасьева подчеркнула, что инвестиции — это сложный и многоуровневый процесс, для которого необходимо подобрать правильные моменты сделок, грамотно подобрать инструменты. Она заключила, что торговля на бирже, тем не менее, позволит реализовать финансовые цели в три-пять раз быстрее, чем обычные накопления и депозиты.

Ранее Юлия Афанасьева дала россиянам советы, куда вложить деньги для получения пассивного дохода. По ее словам, чем выше риск инвестиционного инструмента, тем шире их выбор. Специалист порекомендовала начинать формировать портфель с надежных облигаций и индексного инвестирования.