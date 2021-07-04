Россиянам раскрыли опасные способы вложения денег

Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров раскрыл россиянам опасные способы вложения денег. По его словам, самая большая ошибка в современных экономических условиях — инвестировать значительную часть капитала в рисковые инструменты, надеясь на везение или собственное чутье. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт порекомендовал инвестору иметь сбалансированный с точки зрения рисков и диверсифицированный портфель. Это поможет защититься от различных негативных ситуаций, начиная от девальвации рубля и заканчивая обвалом на фондовых рынках.

«Для формирования портфеля с хорошей диверсификацией в нем должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам. Например, акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды — ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции», — отметил Сидоров.

Он добавил, что в последнее время в портфель добавляются криптовалюты, однако они являются крайне рисковым активом, поскольку зависят от действий различных регулирующих органов в развитых странах. Эксперт предупредил, что с ростом интереса, в том числе мошеннического, государства будут вынуждены усилить регулирование, что скажется на курсе и не исключает вероятности снижения котировок.

Ранее CNBC сообщил, что к концу первого полугодия 2021 года биткоин потерял почти половину своей максимальной стоимости, зафиксированной в апреле, и на фоне существующих рисков можно предсказать, что криптовалюту ждет болезненное будущее. Это связано с ужесточением регуляции сектора, в частности в Китае и США. Еще один риск для биткоина — серьезная волатильность и резкие колебания цены.