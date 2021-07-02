Россияне назвали способ самостоятельно накопить на пенсию

Мотивация большинства российских инвесторов на бирже — сохранить деньги, а не заработать на вложенном. Об этом пишет The Bell со ссылкой на опрос «Левада-центра» (по решению Минюста России включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).

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Игру на бирже как способ самостоятельно накопить на пенсию назвали 58 процентов, сохранение капитала — 54 процентов. Стратегию сбережения используют 90 процентов опрошенных (респонденты могли выбрать больше одного варианта). Около трети инвесторов видят в фондовом рынке альтернативу вкладам.

Около 43 процентов видят в инвестициях элемент развлечения и хобби. При этом подавляющее большинство (90 процентов) с опытом от трех лет теряли деньги на фондовом рынке (44 процента — значительную часть). Среди новичков таких оказалось две трети.

Ранее сообщалось, что большинство российских инвесторов (58 процентов) не надеются, что в старости будут жить на пенсию. Они инвестируют в фондовый рынок для того, чтобы в будущем получать достойные дивиденды.

Большая часть опрошенных уверена, что будущее — за комбинированными пенсиями, которые формируются из разных источников: выплаты от государства и работодателей, а также собственные инвестиции.