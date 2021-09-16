Российский фондовый рынок закрылся падением

Российский фондовый рынок упал по основным биржевым показателям в четверг, 16 сентября. На момент завершения основной торговой сессии на Московской бирже ее индекс снизился на 0,50 процента до 4045,10 пункта, индекс РТС — на 0,62 процента до 1755,64 пункта. На 18:40 курс доллара вырос на 0,16 рубля до 72,56 рубля, курс евро упал на 12 копеек — до 85,34 рубля.

В ходе торгов 16 сентября нефть незначительно подешевела. На 18:40 ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent упали на 0,45 процента до 75,12 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы WTI — на 0,58 процента, до 72,19 доллара.

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи стали «Магнит», «Роснефть» и «X5 Retail Group», аутсайдерами — «Норильский никель», «Сбербанк» и «Полиметалл».

Акции российских металлургических компаний упали по итогам дня на фоне сообщения о планах Минфина повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до шести процентов. Больше всех пострадала «Трубная металлургическая компания» (ТМК), чьи акции падали на пике до 97,44 рубля за штуку (минус 7,61 процента) по сравнению с открытием торгов. Ранее металлурги просили сохранить ставку НДПИ и вместо нее увеличить налог на прибыль, иначе компаниями станет невыгодно инвестировать в сложные проекты с небольшим содержанием металлов.