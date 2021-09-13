Великобритания обрушила акции французской вакцины

Акции французской компании Valneva SE обрушились на 45 процентов на торгах в Париже, после того как правительство Великобритании расторгло контракт с производителем на поставку вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

В 2020 году Великобритания согласилась купить у Valneva SE 100 миллионов доз вакцины, но британское правительство решило расторгнуть контракт, обвинив компанию в нарушении обязательств по нему. Причины остаются неясными. Как сообщает Financial Times, общая стоимость контракта оценивалась в 1,4 миллиарда евро.

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Вакцина, находящаяся на стадии клинических испытаний, тестировалась и рецензировалась в основном в Великобритании. Предполагалось, что ее производство будет начато в Шотландии. «Эта новость стала настоящим сюрпризом, поскольку Великобритания помогла профинансировать разработку Valneva и расширить производство», — сказал аналитик Bryan Garnier Жан-Жак Ле Фур.

За последний год акции компании Valneva SE увеличились почти в четыре раза из-за высоких ожиданий на счет ее вакцины. Она отличается от других тем, что использует инактивированный вирус COVID-19 целиком, а не только спайковый белок. По этой причине некоторые ученые ожидали, что Valneva может лучше противостоять различным штаммам вируса. «Мы по-прежнему видим ценность вакцины Valneva в борьбе против COVID-19, но ее место на рынке вакцин сейчас гораздо менее ясно», — сказал аналитик Stifel Макс Херрманн.

В Великобритании полную вакцинацию прошли 66,2 процента населения – более 43,9 миллиона человек. Всего в стране зарегистрировано более 7,22 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Количество летальных исходов составляет 134,2 тысячи.

На рассмотрении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) находятся пять препаратов: российский «Спутник V», немецкий препарат CureVac, американский NovaVax, китайский Sinovac и препарат французской компании Sanofi Pasteur. В EMA заявляют, что агентству не хватает данных по российской вакцине, из-за чего оно пока не может озвучить конкретные даты ее регистрации. Пока ЕМА одобрило четыре вакцины от коронавируса западного производства: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech и Moderna.