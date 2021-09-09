В Европе заявили о недостатке данных по «Спутнику V»

Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) не хватает данных по российской вакцине «Спутник V». Об этом заявил представитель агентства Марко Кавалери, его цитирует РИА Новости.

Из-за нехватки информации EMA пока не может озвучить конкретные даты регистрации «Спутника V», то же касается китайской вакцины Sinovac. «Прошли достаточно конструктивные переговоры с компаниями, но нам необходима дополнительная информация, прежде чем мы сможем добиться прогресса в процедуре постепенной экспертизы», — пояснил Кавалери.

Сейчас на рассмотрении агентства находятся пять препаратов: российский «Спутник V», немецкий препарат CureVac, американский NovaVax, китайский Sinovac и препарат французской компании Sanofi Pasteur. Пока ЕМА одобрило четыре вакцины против западного производства: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech и Moderna.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС 29 января. В конце мая Европейское агентство лекарственных средств (EMA) объяснило задержку с регистрацией препарата тем, что ведомство еще не получило достаточных доказательств безопасности и эффективности российской вакцины.