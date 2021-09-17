Россиянам предсказали возвращение ставок по вкладам в положительную зону

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предсказала, что ставки по банковским вкладам увеличатся в реально положительную зону, то есть, когда их уровень будет превышать размер инфляции. Такое мнение она выразила в интервью РБК.

«Это произойдет. Они могут уже и сейчас быть в положительной зоне», — заверила глава Центробанка. По ее словам, если сейчас положить средства на годовой депозит по той ставке, которую банки предлагают, и инфляция вернется в течение года к целевому уровню в соответствии с прогнозом ЦБ.

По мнению Набиуллиной, рост процентов на привлечение средств не приведет к проблемам у банков, ранее выдававших длинные кредиты по низким ставкам. «Процентная маржа у них нормальная, скажем мягко так», — подчеркнула председатель Банка России. Набиуллина отметила, что сейчас на рынке замедляется тренд на переток средств со вкладов в другие инструменты.

При этом она напомнила, что ранее из-за низких ставок по вкладам было перераспределение средств на фондовый рынок, в недвижимость, на текущие счета и потребление. Однако сейчас пик перетока средств на фондовый рынок прошел.

Ранее Набиуллина заявила, что пик инфляции в России может произойти в сентябре. Она пояснила, что после сентября должен сказаться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, которую ЦБ ведет с марта, кроме того, будет исчерпываться эффект разовых факторов.