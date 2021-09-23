ФАС приказала «Пятерочке» и «Магниту» снижать цены на продукты

ФАС выявила завышение цен в магазинах «Пятерочка» и «Магнит» в Московской области

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области выявило случаи завышения цен в магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» в ряде городских округов региона. Об этом говорится в сообщении на сайте федерального ведомства.

В ходе проверки антимонопольщики установили, что в тех городских округах, где одна из сетей занимает доминирующее положение, цены на продукты в магазинах выше, чем в остальных торговых точках региона. Так, превышение стоимости муки, хлеба, курицы и свинины составляло более 10 процентов.

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

УФАС выдало торговым сетям предупреждение об устранении нарушений, в случае неисполнения приказа в течение десять дней ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

О проверках в крупнейших российских торговых сетях по поводу роста цен ФАС сообщила в середине августа. Рейды проводились в Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Ленте» и «Магните».

При этом в ведомстве предупредили, что если подозрение подтвердится, то нарушителей ожидает оборотный штраф в размере до 15 процентов от годовой выручки.

В начале сентября о завышении цен на овощи (картофель, лук, капуста, морковь) в «Пятерочке» и «Магните» сообщало рязанское управление ФАС. При этом антимонопольщики указали, что в отдельных случаях наценка достигала 100 процентов.