В «Пятерочку» и «Магнит» пришли с проверкой из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о начале проверки крупнейших торговых сетей в связи с обращениями граждан по поводу роста цен. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рейды на предмет монопольного сговора идут в сетях Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента» и «Магнит».

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ФАС намерено оценить ценообразование у главных российских ретейлеров и понять, имеет ли место необоснованное повышение цен на товары. Если это предположение подтвердится, то нарушителей ожидает оборотный штраф в размере до 15 процентов от годовой выручки.

В пресс-службе отметили, что оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года превысил 4 триллиона рублей. Выводы о наличии нарушений сделают после завершения рейдов и анализе всей полученной информации.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что высокая инфляция в США отражается на всей мировой экономике, и в том числе оказывает влияние на рост цен в российских магазинах. Неделю назад он поручил правительству принять новые меры по сдерживанию стоимости продуктов в дополнение к имеющимся.