ФАС предложила ограничить рост цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовит законопроект, регулирующий наценки на продукты. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на источник, близкий к одному из участников совещания в ведомстве.

По данным изданиям, переговоры с представителями крупных торговых сетей, на которых обсуждалась корректировка наценки, прошли в ведомстве 13 августа. В тот же день представитель ФАС заявил о внеплановых проверках в магазинах «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит».

«ФАС указывали, что целью проверок является "недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров", причиной которого может быть сговор», — отмечает Forbes. Задача внесения законодательных изменений, по словам издания, — «повышение прозрачности».

Также стало известно, что пока торговым сетям предложили самостоятельно скорректировать наценку, а уже на следующей неделе в ведомстве пройдут еще одни переговоры, на которых обсудят изменение наценки на товары из подготовленного представителями сетей перечня.

21 июля на совещании с членами правительства президент Владимир Путин поддержал предложения депутатов фракции «Единой России» по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом глава государства подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и правительство России, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей ФАС.