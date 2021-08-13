«Магнит» обвинили в попытках помешать рейдам ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила представителей торговой сети «Магнит» в попытках помешать проверкам, начатым в отношении крупнейших российских ретейлеров, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

В службе объяснили, что охрана бизнес-центра запретила вход сотрудникам ФАС в здание. По их словам, никого из сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах, поэтому антимонопольщиков никто не может встретить.

В ведомстве пообещали привлечь должностных лиц компании к ответственности, так как у сотрудников ФАС есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений.

О начале проверок в отношении крупнейших российских ретейлеров ФАС объявила в днем в пятницу, 13 августа. Под подозрение попали Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента» и «Магнит». Поводом для этого, как утверждают в ведомстве, стали обращения граждан.

Антимонопольщики хотят оценить ценообразование у торговых сетей и понять, обосновано ли повышение цен на товары. Нарушителей ожидает оборотный штраф в размере до 15 процентов от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года превысил 4 триллиона рублей.