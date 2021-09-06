ФАС обвинила в росте цен на овощи «Магнит» и «Пятерочку»

Рязанское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обвинило торговые сети «Магнит» (АО «Тандер») и «Пятерочка» (ООО «Агроторг») в росте цен на такие категории овощей, как картофель, лук, капуста и морковь. Об этом сообщается на сайте ФАС России.

Федеральное ведомство в августе поручило проверить обоснованность подорожания социально значимых товаров. Изучение цен в Рязанской области показало, что летом 2021 года указанные крупнейшие торговые сети региона устанавливали наценку на товары плодово-овощной группы в размере 50 процентов к ценам закупки, иногда она доходила до 100 процентов.

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Возбуждено антимонопольное дело. Если нарушение антимонопольного законодательства подтвердится, то компаниям грозят штрафы по статье 14.31 КоАП («Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке)». Проверки на предмет антиконкурентного сговора проводятся по всей России в отношении торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит».

Перед началом проверок в ФАС указывали, что выводы о наличии нарушений сделают после завершения рейдов и анализа всей полученной информации. Также представитель ведомства напомнил, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превысил 4 триллиона рублей. Размер штрафа за необоснованное повышение цен может составить до 15 процентов годовой выручки.

Три недели назад стало известно, что антимонопольщики намерены подготовить законопроект, регулирующий наценки на продукты. Целью документа называется «повышение прозрачности» в вопросе ценообразования.