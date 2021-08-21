ФАС проанализирует справедливость наценок на базовые продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и крупнейшие торговые сети практически завершили спор относительно наценок в розничной продаже. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

По данным газеты, 19 августа в ФАС прошло совещание, по итогам которого было решено, что торговые сети предоставят службе информацию о закупочных и полочных ценах на некоторые продукты для анализа наценок.

Так, мониторинг затронет 24 наименования социально значимых базовых продуктов, в том числе мясо, рыбу, молоко, яйца, крупы, соль, чай, хлеб и свеклу. Собеседник издания добавил, что ФАС предлагает установить диапазон «справедливых» наценок на эти продукты.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты пояснили, что по социально значимым продуктам покупатель определяет общий уровень цен в магазинах, в связи с чем сети стараются держать на них небольшую наценку. Однако вопрос наценки не так прост, так как в розничную цену товара включено множество составляющих: стоимость доставки до торговой точки, аренда, размер тарифов на ЖКХ.

14 августа сообщалось, что ФАС подготовит законопроект, регулирующий наценки на продукты. В магазинах «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит» прошли внеплановые проверки. Как указали в службе, их цель — «недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор.