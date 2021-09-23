Турецкая лира обвалилась до минимума

Курс лиры обновил рекордный минимум по отношению к доллару после решения Центробанка Турции понизить ключевую ставку. По данным торгов на 14:03 по московскому времени, за доллар давали 8,79 лиры — минимальное значение за все время.

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Исторический обвал к американской валюте был зафиксирован 22 июня 2021 года — тогда доллар стоил 8,78 лиры. По данным торгов на 15:30, за доллар дают 8,74 лиры.

23 сентября ЦБ понизил ставку на 100 базисных пункта с 19 до 18 процентов, несмотря на стремительный рост инфляции в стране и прогнозы экспертов. По итогам июля она составила 19,25 процента. Решение ЦБ совпало с позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, открыто выступающего против повышения ключевой ставки. Турецкий лидер считает, что ее увеличение стимулирует инфляцию.

Нынешний глава ЦБ Шахап Кавджиоглу занял свой пост в марте 2021 года, сменив бывшего министра финансов Наджи Агбала. Его уволил Эрдоган после повышения ключевой ставки с 17 до 19 процентов. В июле 2019 года из-за отказа снижать ставку лишился должности другой глава ЦБ — Мурат Четинкай. За последние два года Кавджиоглу — четвертый руководитель Центробанка.