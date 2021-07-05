Рекордный рост цен в Турции разрушил планы Эрдогана

Уровень инфляции в Турции превысил все прогнозы аналитиков, и теперь центральный банк вряд ли пойдет на снижение ключевой ставки. Это разрушает планы президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, добивавшегося смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg.

Потребительские цены в июне увеличились на 17,5 процента на годовом уровне, при том что оценки специалистов указывали на менее значительный рост в 16,8 процента. Отпускные цены поднялись в прошлом месяце на 42,9 процента, что стало рекордом — самым высоким показателем с октября 2018 года. Еда при этом подорожала на 20 процентов по сравнению с 17 процентами в прошлом месяце. Это гораздо больше, чем целевой показатель центрального банка — 13-процентная инфляция на уровне года.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Хотя Турция смягчила ограничения, связанные с коронавирусом, что способствовало уверенности потребителей, валюта страны лира продолжает слабеть, поэтому время для смягчения денежно-кредитной политики пока не пришло, считают аналитики.

«Начать действовать они могут никак не раньше сентября, во всяком случае если предположить, что Эрдоган не позвонит [главе Центробанка Турции] Кавджиоглу и не скажет ему снижать ставку, чтобы сохранить работу», — заметил Кристиан Маджио, глава подразделения по управлению инвестиционным портфелем в TD Securities.

В последние месяцы президент Турции давил на регулятор, требуя смягчения политики. В марте, после повышения ключевой ставки, он уволил главу Центрального банка Наджи Агбалу и назначил Шахапа Кавджиоглу, который выступал против такого решения. Лира после этого рухнула почти до исторического минимума. Снижение курса валюты вызвали и июньские призывы Эрдогана к снижению ставки в июле или августе.