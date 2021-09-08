Турция отказалась замечать рост цен ради цели Эрдогана

Центральный банк Турции будет ориентироваться в своей денежно-кредитной политике на базовую инфляцию. Этот показатель роста цен не учитывает сезонную и импортную продукцию, а также товары, стоимость которых часто меняется в краткосрочной перспективе или регулируется государством. Как сообщает Bloomberg, отказ Центрального банка пользоваться общим показателем инфляции обусловлен целью президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана снизить ключевую ставку.

Глава центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу пообещал поддерживать ключевую ставку, которая сейчас составляет 19 процентов, на уровне выше инфляции. Однако придерживаться этого намерения становилось все сложнее, так как цены в стране быстро росли. Одновременно с этим Эрдоган, уволивший трех предшественников Кавджиоглу, требовал от финансового регулятора снизить ключевую ставку.

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Рост цен в августе составил 19,25 процента, в то время как базовая инфляция упала до 16,76 процента. При подсчете незамеченными остались стоимость продуктов питания и энергии. Таким образом, центральный банк обеспечил себе возможность не повышать ключевую ставку или даже понизить ее, тем самым выполнив желания президента. Реджеп Эрдоган придерживается нестандартного мнения. Лидер страны считает, что более высокие процентные ставки стимулируют инфляцию, а более низкие, наоборот, способствуют стабилизации цен.

«Чрезвычайные условия, особенно в период пандемии, увеличивают важность показателей базовой инфляции, — заявил Кавджиоглу. — В глобальном масштабе, когда определяется денежно-кредитная политика, учитываются основные показатели, исключающие временные факторы, которые находятся вне влияния денежно-кредитной политики».

Турция — не единственная страна, которая сменила методы подсчета для достижения нужных показателей. В 2019 году Федеральная служба государственной статистики пересчитала доходы россиян: если по старой методике показатель снизился на 10,2 процента, то по новой — на 8,3 процента. Росстат включил в подсчеты не только официальные зарплаты граждан, но и всю оплату труда в экономике.