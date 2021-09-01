Турецкая экономика рекордно выросла

Турецкая экономика резко выросла во втором квартале после сокращения в 2020 году в разгар пандемии коронавируса. Как сообщает Bloomberg, валовый внутренний продукт (ВВП) в годовом выражении увеличился на 21,7 процента — это рекордный показатель с 1999 года.

После публикации данных лира окрепла на 0,3 процента к доллару и достигла самого высокого уровня с 11 июня.

Экономика, оцениваемая в 765 миллиардов долларов, превзошла большинство стран из «Большой двадцатки». Экспорт вырос на 59,9 процента, а импорт — на 19,2 процента. В прошлом году ВВП Турции упал на 10,4 процента из-за пандемии коронавируса.

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Наибольший вклад в рост экономики внесли сектора услуг и промышленности, которые поднялись на 45,8 процента и на 43,4 процента за второй квартал в годовом выражении. На рекордный рост ВВП повлияло и повышение потребления домашних хозяйств, которое составляет приблизительно две три экономики. Граждане стали на 22,9 процента активнее покупать товары в сравнении с 2020 годом.

Однако эксперты сомневаются в оптимистичном прогнозе для Турции. Аналитик из банка Garanti BBVA Альваро Ортис считает, что ключевая проблема страны состоит вовсе не в росте ВВП, а в неконтролируемой инфляции. В 2020 году Турция понизила процентные ставки и стимулировала население брать кредиты, чтобы повысить уровень потребление и вывести экономику из кризиса. Правительственные меры привели к ослаблению национальной валюты на 20 процентов и к росту стоимости товаров. Самая большая проблема, с которой сталкивается глава центрального банка Шахап Кавджиоглу, — это восстановление ценовой стабильности на фоне призывов президента Реджепа Эрдогана понизить ключевую ставку.

Европа во втором квартале показала не столь динамичный, но уверенный рост. ВВП еврозоны поднялся на два процента. Как и Турция, страны блока столкнулись с рекордной для себя инфляцией. Рост цен и окрепшая экономика заставили Европейский центральный банк задуматься об отмене антикризисной политики и повышении ключевой ставки.