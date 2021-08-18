Финансист назвал рискующие обвалиться валюты

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм» назвал валюты, которые могут обвалиться в случае следующего кризиса.

Как считает финансист, кризис может разразиться, когда США поднимут ставки, и валютный долг рискует стать дороже. Однако Россию он на этот раз не коснется из-за того, что у страны резервы превышают размер долга.

Русецкий напомнил, что в 2018 году, когда последний раз повышались ставки в США, Аргентина и Ливан пострадали от дефолта, в Турции начался валютный кризис. На этот раз в риске находятся постсоветские страны, у которых высокая доля внешнего заимствования в валюте: Грузия, Украина, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия. Также кризис может коснуться крупных развивающихся стран, таких как Турция, Парагвай и Вьетнам.

«Плавающий курс является одним из встроенных стабилизаторов экономики, позволяющий нивелировать скопившиеся дисбалансы», — сказал эксперт. Он добавил, что ослабление национальной валюты является естественным процессом в странах с высокой инфляцией, а также в странах, где импорт превышает экспорт.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов назвал способ защититься от обвалов валют. Для эффективного управления валютным портфелем финансист советует сформировать вокруг себя информационное поле, чтобы понимать причинно-следственные связи колебания курсов. Также он не рекомендует собирать портфель из сбережений, отложенных на скорые покупки или черный день.