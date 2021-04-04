Финансист назвал способ защититься от обвалов валют

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов назвал способ защититься от обвалов валют. Его рекомендации приводит агентство «Прайм».

Для эффективного управления валютным портфелем финансист советует сформировать вокруг себя информационное поле, чтобы понимать причинно-следственные связи колебания курсов. По его словам, нельзя формировать исключительно бивалютные портфели. «Стоит рассмотреть возможность вложения, например, в тройки: рубль-доллар-швейцарский франк или рубль-евро-китайский юань», — отметил эксперт.

Ключевое правило при вложении в валюту заключается в том, чтобы формировать полноценный валютный портфель, благо для этого есть инструменты: безналичные операции, позволяющие не бегать в банк для обмена российских рублей на иностранные денежные знаки. Есть достаточно стабильные валюты, например, швейцарский франк, популярный именно из-за отсутствия высокой волатильности цены Дмитрий Ферапонтов старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия»

Эксперт не рекомендует собирать портфель из сбережений, отложенных на скорые покупки или черный день. «В случае резкой потребности в денежных средствах есть риск попасть на "нисходящую динамику" и понести убыток на обмене, продавая по курсу ниже, чем валюта покупалась», — пояснил он.

Ранее специалист предостерег россиян от покупки поддельных долларов. По словам Ферапонтова, главное правило — пользоваться только кассами банков, а не «привокзальными» валютообменными пунктами, в которых возникает 99 процентов правонарушений.