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Аналитики спрогнозировали изменения курса рубля до конца года

Финансисты: на курс рубля до конца года может повлиять пандемия COVID-19
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Фото: mizar_219842 / Depositphotos

До конца 2021 года курс рубля будет зависеть от ряда факторов. Изменения валюты спрогнозировали финансовый аналитик Артем Звездин и ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, сообщают «Известия».

Финансисты заявили, что на курс рубля повлияет пандемия COVID-19. Из-за замедления мировой экономики на фоне возможных локдаунов курс валют развивающихся стран может упасть, считают они.

По словам Звездина, из-за стабилизации цен на нефть на уровне 80-85 долларов за баррель в ближайшее время американская валюта может стоить 71,6 рубля. Андрей Кочетков спрогнозировал, что до конца 2021 года рубль останется недооцененным. Он отметил, что это случится из-за покупкой министерства финансов иностранной валюты для Фонда национального благосостояния.

«Чем дороже нефть, тем больше средств у Минфина. Весь излишек предложения, который мог бы конвертироваться в укрепление рубля, ликвидируется финансовым ведомством», — заявил Кочетков.

РИА Новости приводит слова старшего экономиста СКБ-банка Сергея Косыгина, который считает, что спрос на российскую валюту со стороны экспортеров для выплаты налогов может повысить рост добычи нефти и увеличение экспорта.

Ранее рубль закрепился среди 20 самых популярных валют — в этом рейтинге он остается второй месяц подряд. В августе доля российской валюты в международных расчетах составила 0,18 процента — в последний раз такое было в феврале 2015 года.

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