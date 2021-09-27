Курс евро упал ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 сентября, упал ниже 85 рублей — впервые с июля 2020 года. В 11:30 евро стоил 84,94 рубля.

В последний раз курс евро опускался ниже 85 рублей 29 июля 2020 года.

Курс доллара 27 сентября незначительно снижается по отношению к рублю. На 11:35 он составляет 72,66 рубля (минус 0,07 рубля). Укреплению российской валюты способствуют растущие цены на нефть. Декабрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются по 78,15 доллара за баррель (плюс 1,15 процента), ноябрьские фьючерсы нефти марки WTI — по 74,86 доллара (плюс 1,19 процента).