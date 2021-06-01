Американский миллиардер назвал замену доллару

Мировой резервной валютой вместо доллара станет китайский юань, причем быстрее, чем принято ожидать, заявил в интервью CNBC инвестор-миллиардер Рэй Далио.

Он полагает, что в ближайшие годы китайская валюта будет использоваться для мировой торговли и финансовых расчетов, что поможет ей укрепиться на международном уровне.

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Далио, основатель одного из крупнейших хедж-фондов мира Bridgewater Associates, занимает 90-е место в списке самых богатых бизнесменов планеты. Forbes оценивает его состояние в 20,3 миллиарда долларов.

В недавнем интервью американский инвестор назвал причины коррупции в России. По его версии, они связаны с неумением россиян сотрудничать.

Юань и ранее называли конкурентом доллару в роли резервной валюты. В частности, такого мнения придерживается доктор экономических наук Андрей Колганов. Россия уже начала отказываться от доллара на фоне усиления санкционного давления США. Доля доллара в экспортных расчетах России в четвертом квартале 2020 года составила 48,3 процента, тогда как годом ранее показатель превышал 61 процент.