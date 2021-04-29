Американский миллиардер назвал причину коррупции в России

Американский миллиардер и основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио назвал причины коррупции в России. Своим мнением он поделился в разговоре с РБК. Инвестор уверен, что это происходит из-за неумения россиян сотрудничать.

«Ваши предприниматели просто не научились взаимодействовать друг с другом — они скорее пойдут в обход системы, нежели будут строить ее сообща», — уверен бизнесмен. Среди других проблем он назвал неразвитые рынки капитала и низкие инвестиции в инфраструктуру, в том числе в образование.

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Далио занимает 89 место в списке самых богатых бизнесменов планеты. Forbes оценивает его состояние в 20,3 миллиарда долларов. Среди прочего миллиардер известен своим талантом предугадывать экономические тренды, в частности, он предсказал наступление глобального кризиса 2008-го.

Ранее в апреле стало известно, что в проекте резолюции Европарламента (ЕП), которую депутатам предложат принять в четверг, 29 апреля, среди мер воздействия на Россию есть пункт о наказании для российских олигархов за коррупционные преступления. Речь идет о полной заморозке в Евросоюзе активов российских миллиардеров, близких к властям, и членов их семей. Их визы предложено аннулировать.

В проекте также прописано отключение России от системы международных платежей SWIFT и предлагается отказаться от российских нефти и газа. В Совете Федерации объявили, что резолюция Европарламента по России не имеет юридической силы и направлена против интересов самих европейцев.